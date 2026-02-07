Choque en el final de la noche de Chacabuco

Antes del amanecer.
Esta madrugada se registró un choque en la ciudad de Çhacabuco.
Chacabuquero.
Participaron una moto y un auto.
Una mujer de 35 años que iba en la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia.
En cuanto al auto, el conductor, de 44 años, no sufrió lesiones.
Ocurrió alrededor de las 5.00 en Liniers y Viamonte.
