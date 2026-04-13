- Accidente en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia.
Ocurrió en Primera Junta entre Zapiola y Alberdi.
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