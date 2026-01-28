miércoles, 28 de enero de 2026

Se supo de dónde eran los accidentados entre Chacabuco y Junín

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la Autopista, entre Chacabuco y Junín.



Una camioneta protagonizó un vuelco. Cuatro personas sufrieron lesiones de distinta gravedad y debieron ser hospitalizadas.

El conductor del vehículo es de Luján, y uno de los acompañantes de General Rodríguez. Esta información fue difundida por el Diario Democracia.

El vehículo pertenece a Spintia Argentina, que es una empresa constructora de General Rodríguez.

Ocurrió en el kilómetro 242, cerca del paraje La Agraria, en el partido de Junín.

Foto: Democracia

