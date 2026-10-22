Jóvenes abandonaron una moto en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada unos jóvenes abandonaron la moto en la que circulaban y se escaparon de a pie, en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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Tomaron la actitud al ver un móvil de la Subsecretaría de Tránsito. Se convocó a la Policía. Se cursó la patente del rodado marca Mondial en el sistema informático y no tenía pedido de secuestro. Sin embargo, no se pudo dar con el dueño. Ocurrió en inmediaciones de Laprida y Sarmiento.
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