Más oros y plata para Chacabuco en Mar del Plata

Este día.
La delegación de Chacabuco en la final de los Juegos Bonaerenses ganó más medallas este jueves.
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Graciela Ramos obtuvo medalla de oro en lanzamiento de bala F57; Styven Albarracín, medalla de oro en 100 metros en silla de ruedas T3; y Mariano Montes, medalla de plata en atletismo 100 metros T41.
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