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jueves, 22 de octubre de 2026

Más oros y plata para Chacabuco en Mar del Plata

 


Este día.

La delegación de Chacabuco en la final de los Juegos Bonaerenses ganó más medallas este jueves.



Volver a Chacabuquero.

Graciela Ramos obtuvo medalla de oro en lanzamiento de bala F57; Styven Albarracín, medalla de oro en 100 metros en silla de ruedas T3; y Mariano Montes, medalla de plata en atletismo 100 metros T41.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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