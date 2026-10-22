Corte programado de agua en un pozo de Chacabuco

Comunicado.
La Municipalidad de Chacabuco informó que se llevarán a cabo importantes trabajos de renovación en la estación de bombeo Pozo Nº 16.
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La interrupción del suministro se llevará a cabo exclusivamente durante la jornada del sábado 24, limitándose estrictamente al tiempo que demande la colocación e interconexión de la llave esclusa. Cabe destacar, que en caso de lluvia del día viernes, sábado los trabajos se estarían suspendidos hasta nueva fecha.
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Las tareas consisten en el reemplazo integral de la cañería que conecta la bomba impulsora con la red principal. Para poder desarrollar estas maniobras complejas y garantizar la continuidad futura del suministro, el día sábado 24 se procederá a la instalación estratégica de una llave esclusa. Esta pieza permitirá sectorizar el tendido y continuar con los trabajos previstos sin la necesidad de mantener fuera de servicio al resto del sistema de pozos.
Desde el área, se detallan los pozos y zonas afectadas, durante el período de corte, saldrán temporalmente de servicio los siguientes pozos de bombeo: Pozo Nº 16: Junín y Cadelago (Espacio libre Bº Néstor Kirchner). Pozo Nº 8: Entre Ríos y Olavarría (Plaza General Paz). Pozo Nº 12: B. de Irigoyen (Barrio Parque Chacabuco). Pozo Nº 19: Acceso Hipólito Yrigoyen al 1000 (Planta Coca Cola). Pozo Nº 20: Moreno y Aloe. Pozo Nº 27: Entre Ríos y Cano. Los sectores abastecidos por estas estaciones podrán experimentar baja presión o falta transitoria de suministro.
Recomendaciones a la población: Se solicita a los vecinos de las áreas afectadas extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias en tanques. Priorizar el consumo humano e higiene básica, evitando actividades de alto consumo (lavado de veredas o vehículos, riego, llenado de piletas). Una vez restablecido el servicio, se recomienda dejar correr el agua durante unos segundos en caso de advertir turbiedad pasajera debido al movimiento natural en las cañerías.
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