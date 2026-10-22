Mix: Festival confirmado - Vecinos citados - Empresa de Chacabuco sumó a la IA - Fondo municipal de libre disponibilidad

Breves.
Citación. Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir a la Dirección de Casa de Tierras, sito en calle Pueyrredón 83, Piso Primero, de 8:00 a 12:00 horas, desde el lunes 26 de octubre hasta el viernes 30 de octubre inclusive.Algarañaz, Lila Mariel; Arguello, Brian Daniel; Baeza Pacheco, Graciela; Cisneros, Héctor Ezequiel; Duran, Cintia Gisela; García, Matías Ezequiel; González, Elba – Acuña Jara, Juan Bautista; Montaños Claros, Silvia – Pedrazas Ávila, Gerardo; Orlando, Ligia Elizabeth; Saavedra Cabrera, Daisy; Salinas, Mauricio Eduardo; Sánchez, Cristian Juan Pablo; Sánchez, Nicolás; y Sereno, Karen.
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|Tarot para eventos de Chacabuco
Empresa. Grupo Don Mario, oriundo de Chacabuco, presentó oficialmente a la firma Dymaxion desde donde ofrecerá soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos para empresas de semillas, protección de cultivos, fertilizantes y maquinaria agrícola. Su principal producto es Optimus, una plataforma de datos creada específicamente para la agricultura. Permitirá a GDM clasificar cultivos y anticipar posibles plagas (sigue).
|Bella Chicha en Chacabuco
Fondo. La Legislatura bonaerense avanza con la libre disponibilidad del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que va en esa línea. Chacabuco es uno de los Municipios que todavía no recibió recursos de ese tipo.
Confirmado. La Asociación Músicos Unidos confirmó que la próxima edición del Festival Provincial de Tango y Folclore se llevará a cabo del 22 al 24 de enero de 2027.
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