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jueves, 22 de octubre de 2026

Daños y robo en una propiedad de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un robo en una propiedad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Habrían sustraído dinero en efectivo y algunas pertenencias. Se encontró dañada una puerta. Ocurrió en una chancha de fútbol 5 ubicada en inmediaciones de Carlos Gardel y Montensano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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