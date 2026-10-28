Fuego en dos lugares de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron dos situaciones en las que hubo fuego. Se quemaron cables del tendido eléctrico en Correa y Matheu, y alguien incendió un contenedor de residuos en Alfonsín entre Mitre y Pringles. En el primer caso intervinieron los bomberos y la Cooperativa Eléctrica. En el segundo caso fueron los vecinos los que extinguieron las llamas usando baldes con agua.
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|Brian Sosa, electricista del automotor
|Servicio Profético
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