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miércoles, 28 de octubre de 2026

Fuego en dos lugares de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registraron dos situaciones en las que hubo fuego. Se quemaron cables del tendido eléctrico en Correa y Matheu, y alguien incendió un contenedor de residuos en Alfonsín entre Mitre y Pringles. En el primer caso intervinieron los bomberos y la Cooperativa Eléctrica. En el segundo caso fueron los vecinos los que extinguieron las llamas usando baldes con agua.



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Brian Sosa electricidad del automóvil Chacabuco
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