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miércoles, 28 de octubre de 2026

"No tenemos agua en este barrio de Chacabuco"

 


Reclamo de vecina.

"No tenemos agua desde hoy temprano", le contó una vecina a Chacabuquero.



Volver a Chacabuquero.

"¿Podés hacer el reclamo? Porque hay nenes aca estamos en Duberty y Castelli", agregó.  La vecina se llama Natacha.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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