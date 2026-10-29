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jueves, 29 de octubre de 2026

Un demorado en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía esta noche en un barrio de Chacabuco.



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Esto sucedió luego que la ex pareja pidiera auxilio a la fuerza de seguridad porque el masculino la estaba corriendo y amenazando. Dos patrulleros fueron al lugar y los efectivos chequearon que el masculino había quebrantado una medida de no acercamiento dispuesta por la Justicia con respecto a la femenina que pidió auxilio. Es por eso que el sujeto fue trasladado a la sede policial y la femenina fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia. Ocurrió en el barrio San Antonio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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