Un demorado en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía esta noche en un barrio de Chacabuco.
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Esto sucedió luego que la ex pareja pidiera auxilio a la fuerza de seguridad porque el masculino la estaba corriendo y amenazando. Dos patrulleros fueron al lugar y los efectivos chequearon que el masculino había quebrantado una medida de no acercamiento dispuesta por la Justicia con respecto a la femenina que pidió auxilio. Es por eso que el sujeto fue trasladado a la sede policial y la femenina fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia. Ocurrió en el barrio San Antonio.
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