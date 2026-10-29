Tras la nueva ambulancia apuestan por la continuidad de la Tasa de Salud en Chacabuco

Presentación.
Esta mañana la Municipalidad de Chacabuco presentó la ambulancia que adquirió con la recaudación de la Tasa de Salud.
Volver a Chacabuquero.
|Brian Sosa, electricidad del automóvil
Según lo informado, se trata de un móvil de alta complejidad equipado, por el que se pagaron 130 millones de pesos. El intendente Rubén Darío Golía dio a entender que la tasa de salud se seguirá cobrando más allá de lo que resuelva la Justicia en torno al reclamo de concejales de la UCR y el Pro por la manera en la que fue aprobada su creación. Según Golía, la medida judicial solamente beneficia a los reclamantes y ya se vencieron los plazos para sumarse al pedido. El jefe comunal agregó ante el Chacabuquero que no pagar la tasa hará a los vecinos en general perder el beneficio de buen contribuyente y le generará una deuda.
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