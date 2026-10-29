Más datos: Una persona fue Hospitalizada tras un choque en Chacabuco

Esta tarde.
Una persona de sexo femenino fue hospitalizada tras un accidente de tránsito que ocurrió en Chacabuco esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
La femenina, de apellido Golía y de 31 años de edad, circulaba en una moto Honda XR y colisionó con la parte trasera de un automóvil que iba en el mismo sentido, conducido por un joven de 21 años de apellido Guillotti. Sucedió cuando el coche frenó de golpe porque otro vehículo que venía por delante también se detuvo. La motociclista sufrió una lesión en una pierna por lo que el SAME consideró viable trasladarla al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Deán Funes entre San Juan y Alvear.
|Brian Sosa, electricidad del automóvil
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