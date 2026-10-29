Más datos: Violento accidente con motos en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un violento accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos motos. Según los vecinos, una persona fue trasladada al hospital con una herida sangrante en la cabeza. Sería de apellido Oromé y tendría 21 años. Su acompañante también fue llevado al nosocomio aunque habría sufrido lesiones menores. Iban en una Guerrero 110 El conductor de la moto restante, Honda Falcon 400, no necesito asistencia en el centro de salud. Es de apellido Villar y tiene 26 años. Ocurrió en San Juan y Deán Funes. Cabe recordar que horas antes a unos metros de ese lugar una moto chocó con la parte trasera de un auto.
|Brian Sosa, electricidad del automóvil
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