Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 29 de octubre de 2026

Más datos: Violento accidente con motos en Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un violento accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Participaron dos motos. Según los vecinos, una persona fue trasladada al hospital con una herida sangrante en la cabeza. Sería de apellido Oromé y tendría 21 años. Su acompañante también fue llevado al nosocomio aunque habría sufrido lesiones menores. Iban en una Guerrero 110  El conductor de la moto restante, Honda Falcon 400, no necesito asistencia en el centro de salud. Es de apellido Villar y tiene 26 años. Ocurrió en San Juan y Deán Funes. Cabe recordar que horas antes a unos metros de ese lugar una moto chocó con la parte trasera de un auto.

Brian Sosa, electricidad del automóvil

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- El colorado terminó en el depósito de Chacabuco

- Un demorado en un barrio de Chacabuco

- Queja: "Qué pasa con la recolección de residuos en Chacabuco"

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Una persona fue Hospitalizada tras un choque en Chacabuco

- La Policía Federal allanó negocios en una ciudad de la región

- Tras la compra de la nueva ambulancia apuestan por la continuidad de la Tasa de Salud en Chacabuco

- Reclamo docente en el centro de Chacabuco

- Robo en la madrugada de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Fuego en dos lugares de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque en la noche de Chacabuco

- Paro nacional docente por Nancy

- Necrológica II de Chacabuco

- Golía entre una inauguración y una entrega de credenciales en Chacabuco

- Bomberos: Incendio en una vivienda de Chacabuco

- Choque en Chacabuco: una joven requirió atención médica 

- Daños y robo en una vivienda en un mismo sector de Chacabuco

- "No tenemos agua en este barrio de Chacabuco"

- Venía a Chacabuco a robar y lo atraparon

- Se expone la oferta educativa superior, universitaria y profesional de Chacabuco

- Necrológica I

- Denunció un robo en la noche de Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Algunas de las motos retenidas en Chacabuco tenían algo distinto

- Necrológica I del lunes





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)