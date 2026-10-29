Queja: "Qué pasa con la recolección de residuos en Chacabuco"

Nota pedida.
Frente a las marcadas deficiencias en la prestación del servicio de recolección de residuos y la falta de previsión en el mantenimiento de la flota municipal, el Bloque de Concejales UCR-PRO ingresó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Minuta de Comunicación para requerir información oficial sobre el estado de los camiones compactadores y el costo de contratar vehículos externos.
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|Brian Sosa, electricidad del automóvil
Actualmente, el Municipio de Chacabuco cuenta con cuatro camiones compactadores destinados a la recolección, de los cuales tres se encuentran fuera de servicio y en proceso de reparación. A este escenario se le suma la localidad de Rawson, cuyo único camión compactador está roto y paralizado, resintiendo la prestación normal del servicio en la comunidad.
Para sostener la recolección de residuos, el Departamento Ejecutivo debió recurrir a la contratación de camiones compactadores provenientes de la ciudad de Junín, generando un gasto adicional para las arcas municipales que no fue detallado públicamente.
Pedido de transparencia y uso eficiente de los recursos
Desde la bancada opositora enfatizaron que el Concejo Deliberante tiene el deber de auditar la administración de los recursos del Estado y velar por la correcta prestación de los servicios esenciales:
"Pagar alquileres de camiones a otra ciudad para tapar la falta de mantenimiento de la flota propia es una muestra clara de improvisación. Los vecinos de Chacabuco y de las localidades pagan sus tasas todos los meses y tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y por qué los vehículos municipales permanecen rotos", señalaron los ediles.
Puntos clave del pedido de informes:
El proyecto de Minuta de Comunicación presentado exige al Ejecutivo Municipal que informe de manera urgente:
1. Estado y reparación de la flota: Detalle de los vehículos fuera de servicio, motivos técnicos de las roturas —tanto los que están en talleres de Chacabuco como en Pergamino— y plazos estimados para su reparación y reincorporación.
2. Costos del alquiler a Junín: Cantidad de camiones compactadores contratados a la ciudad vecina, plazo de utilización, procedimiento administrativo aplicado e importes totales abonados y/o comprometidos.
3. Plan de normalización: Medidas evaluadas por la gestión municipal para reducir los costos adicionales derivados de las contrataciones externas y reestablecer el servicio con la maquinaria propia.
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