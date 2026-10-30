Registro de lluvia en Chacabuco y lo que puede pasar el fin de semana

Para tener en cuenta.
Durante la madrugada se registraron algunos chubascos en Chacabuco y la zona. ¿Cómo sigue el tiempo este fin de semana?
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A lo largo de la noche se acumularon 2,8 milímetros de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas para la mañana de hoy. La probabilidad de lluvias se extiende hasta la tarde. Por el momento, el sábado estará nublado, y el domingo podrían darse tormentas aisladas por la tarde.
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