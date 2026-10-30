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viernes, 30 de octubre de 2026

Necrológica III de Chacabuco

 Que en paz descanse: Juana

 

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 - Juana Peloso de Torres. Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Junín 401. Sepelio a las 15.00

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