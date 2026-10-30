Otro hecho delictivo en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó otro hecho delictivo en las afueras de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Servicio Profético
Alguien sustrajo el cableado de un campo de jineteada. Ocurrió en inmediaciones de Carlos Gardel y Domínguez. Al parecer alguien estuvo dedicándose a robar en ese sector de Chacabuco aprovechando los momentos en los cuales los inmuebles no están habitados (sigue).
Por otro lado, hubo una alerta en la zona de campos a la altura del kilómetro 213 de la ruta 7. Hasta allí fue la Policía porque alguien vio que unas personas se estaban llevando un alambrado en un auto. Al ver el patrullero el coche aceleró para marcharse y el alambrado cayó al suelo.
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