Buscan ayuda para un joven lesionado de Chacabuco que debe ser operado

Convocatoria.
La familia y vecinos de un joven que resultó lesionado en un accidente de tránsito están recaudando fondos para cubrir los gastos de una operación a la que debe someterse.
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El joven se llama Thiago Jurado. El siniestro vial en el que sufrió lesiones en ambos brazos ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen, a principios de octubre. Ahora la familia y los amigos organizaron un campeonato de fútbol que se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre, en la cancha que se encuentra en el predio donde entrena el Club San Miguel"San Miguel". Primer premio: un lechon, ensalada, pan, tres vinos y dos gaseosas. Segundo premio: dos pollos, 1kg de chorizos, pan, ensalada, tres vinos y dos gaseosas. 70 mil pesos la inscripción hasta 10 jugadores. Contacto: 2352497619.
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