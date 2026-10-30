Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 30 de octubre de 2026

Buscan ayuda para un joven lesionado de Chacabuco que debe ser operado

 


Convocatoria.

La familia y vecinos de un joven que resultó lesionado en un accidente de tránsito están recaudando fondos para cubrir los gastos de una operación a la que debe someterse.



Volver a Chacabuquero.

El joven se llama Thiago Jurado. El siniestro vial en el que sufrió lesiones en ambos brazos ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen, a principios de octubre. Ahora la familia y los amigos organizaron un campeonato de fútbol que se llevará a cabo  el domingo 8 de noviembre, en la cancha que se encuentra en el predio donde entrena el Club San Miguel"San Miguel". Primer premio: un lechon, ensalada, pan, tres vinos y dos gaseosas. Segundo premio: dos pollos, 1kg de chorizos, pan, ensalada, tres vinos y dos gaseosas. 70 mil pesos la inscripción hasta 10 jugadores. Contacto: 2352497619.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Otro hecho delictivo en Chacabuco

- Policiales: Robo -Conflicto de ex pareja - Buscan un camión

- Habrá un nuevo corte de agua en Chacabuco

- Prevención ante la "rodada del terror" en Chacabuco

- Video: roba cables de Chacabuco en acción

- Necrológica III

- ¿Habrá sido una jodita?

- Necrológica II

- Necrológica I

- Registro de lluvia en Chacabuco y lo que puede pasar el fin de semana

- El colorado terminó en el depósito de Chacabuco

- Más datos del violento accidente con motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Un demorado en un barrio de Chacabuco

- Queja: "Qué pasa con la recolección de residuos en Chacabuco"

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Una persona fue Hospitalizada tras un choque en Chacabuco

- La Policía Federal allanó negocios en una ciudad de la región

- Tras la compra de la nueva ambulancia apuestan por la continuidad de la Tasa de Salud en Chacabuco

- Reclamo docente en el centro de Chacabuco

- Robo en la madrugada de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Fuego en dos lugares de Chacabuco





on
Labels: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)