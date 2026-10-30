Policiales: Robo -Conflicto de ex pareja - Buscan un camión

Breves.
Robo. Un vecino puso en conocimiento de la policía que le sustrajeron el cable de la bajada del servicio eléctrico de una vivienda. Ocurrió en inmediaciones de Corrientes y Montesano.
Volver a Chacabuquero.
Conflicto. Este mediodía se registró un conflicto entre una mujer de 58 años y un hombre de 47 años que habían sido pareja. Se convocó a la Policía para separar a las partes. La mujer presentó lesiones en el rostro. Ambas personas se denunciarían mutuamente. Ocurrió en inmediaciones del Monte de Bonini (sigue).
|Servicio Profético
Búsqueda. Se está buscando un camión VW acondicionado para auxilio que fue robado en inmediaciones de Open Door, partido de Luján, en las últimas horas. Al pedido lo hizo la hermana del chofer. El vehículo pertenece a una firma que tiene sede en la ruta 7, a la altura de Chacabuco. En la siguiente imagen se muestra que el rodado estaba cargado con un autoelevador:
Si alguien lo ve que avise al 911.
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