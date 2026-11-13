Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 13 de noviembre de 2026

Comienzan a detectar en Chacabuco una infracción propia de la temporada

 


Para tener en cuenta.

Con la llegada del calor a la región comenzó a detectarse una infracción propia de la temporada estival.



Volver a Chacabuquero.

Desde la Municipalidad sancionan a los vecinos que arrojan el agua de sus piletas a la vía pública. Cabe recordar que los particulares pueden ofrecer el líquido a la Comuna para que sea utilizado en el riego de las calles de Chacabuco.

La Subsecretaría de Tránsito informó que este jueves se retuvieron dos automóviles uno de ellos por circular con su licencia de conducir vencida y el otro por falta de licencia de conducir y seguro obligatorio; tres licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; tres actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; cinco actas de infracción por girar a la izquierda, un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública por el desagote de una pileta.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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