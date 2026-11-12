Policiales de Chacabuco: Doble choque - Violencia y daños

Esta tarde.
Choques. Esta tarde se registró otro accidente de tránsito en la zona céntrica. Según un vecino, el tránsito esta reducido porque un camión compactador estaba recogiendo residuos. Un rodado tipo SUV frenó y una camioneta que circulaba en el mismo sentido lo chocó en la parte trasera. El conductor de la camioneta se bajó para hablar con su contraparte pero como no había detenido la marcha completamente, su vehículo volvió a chocar al otro. No hubo heridos. Ocurrió en San Martin entre Buenos Aires y Alvear.
Volver a Chacabuquero.
Daños. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sufrió el daño de uno de los vidrios de su auto. Acusó a su ex pareja. Ocurrió en inmediaciones del predio del Sector de Obras Civiles de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.
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