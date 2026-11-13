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viernes, 13 de noviembre de 2026

Necrológica II de Chacabuco

 Que en paz descanse: Ramona

 


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- Ramona Tita Brizuela. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Entre Ríos 409. Funeral hasta las 22.00.

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