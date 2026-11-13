Allanaron la cárcel de Junín por una estafa millonaria

Un hombre y una mujer están siendo investigados.
La Policía Federal Argentina llevó a cabo diversos operativos, en el marco de una causa por estafa virtual de varios millones.
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Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron allanamientos en Pergamino por una millonaria estafa informática. La investigación se inicia a raíz de la denuncia de una mujer con residencia en la Ciudad de Buenos Aires que manifestó haber sido estafada virtualmente por la suma de 11.700.000 pesos, mediante el acceso ilegítimo a su cuenta de WhatsApp. La causa fue remitida al Departamento Cibercrimen de la Fiscalía de Pergamino a cargo del Fiscal y director José María Cifuentes, quien impulsó la investigación y encomendó las pesquisas a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino de esta Institución.
Como resultado de estas se estableció el domicilio de una mujer quien sería un eslabón en la cadena de transferencia del dinero proveniente de la estafa investigada. A su vez, también se constató que el origen de la estafa provenía de dos internos que cumplen condena en la Unidad Penitenciaria Nº13 de la Ciudad de Junín. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 de Pergamino, a cargo del Dr. Nelson Omar Mastorchio.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°3 de Pergamino a cargo del Dr. Fernando Ariel Ayestarán ordenó dos allanamientos, uno en dicha unidad penitenciaria en el pabellón 1 sector A y otro en un domicilio ubicado sobre la calle La Plata de Pergamino. Durante el operativo fueron secuestrados dos teléfonos celulares y fue notificado de la causa un hombre de 37 años y una mujer de 28; ambos son argentinos. Todo quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley sobre delitos informáticos.
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