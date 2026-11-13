Lo que dejó la lluvia y cómo sigue en Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Finalmente, la tormenta se quedó sin fuerza a la altura de la ciudad de Chacabuco. No obstante, causó daños en la región.
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|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
En Chacabuco, el registro de lluvia a laa 22.10 es de 12 milímetros aproximadamente. La alerta meteorológica amarilla sigue vigente hasta las 23.59, y la probabilidad de lluvias se extiende hasta la mañana del sábado.
En la región, la tormenta causo daños en la Escuela de Educación Agraria de Germania, partido de General Pinto. De allí es la foto que encabeza la nota.Se está realizando una colecta para recaudar fondos que permitan una rápida reconstrucción de los salones.
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