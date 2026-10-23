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viernes, 23 de octubre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Noelia

 

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- Iris Noelia Prieto de Buscalia. Falleció a los 86 años. Casa de duelo Ituzaingó 513. Sepelio a las 16.30

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