Notificaron a los boliches de Chacabuco por una problemática

Detalles.
En el marco de las tareas de control y prevención, la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, junto a personal de Inspección general, a cargo de Hugo Dualde, llevó adelante el día de ayer notificaciones informativas a locales bailables nocturnos.
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Fue con el objetivo de "recordar y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente en materia de contaminación sonora". Durante las actuaciones, se notificó a los responsables de los establecimientos sobre los límites de emisión sonora establecidos por ordenanza, haciendo hincapié en "los niveles de ruido que no deben superar, conforme la normativa vigente". "Estas medidas buscan promover una convivencia responsable entre los espacios de actividad nocturna y los vecinos", se expresó.
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