Distintos incidentes en la madrugada de Chacabuco

Antes del amanecer. Se agregó el balance del operativo de Tránsito.
Esta madrugada se registraron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un joven fue herido por otro en una mano, en inmediaciones de Alsina y Garay. No se requirió la presencia del SAME. Se reportaron otras dos peleas en Uspallata y Güemes, y en Ituzaingó u Mármol (sigue).
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En cercanías del barrio Alcira de la Peña un vecino de 47 años sufrió una crisis nerviosa y debió ser trasladado al Hospital en ambulancia con acompañamiento policial. Por otro lado, en el Corredor Nocturno hubo demorados y motos retenidas, al cierre de los locales bailables.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito llevó a cabo un Operativo dinámico y estático, control de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad( Ruta 7 Km 203 los tubos, Ruta 7 Km 205 entre Moreno y Alberdi. Juan XXlll y calle 649, Pellegrini y Deán Funes, Acc H Irigoyen y San Isidro Labrador, Acc H Irigoyen y Andrés de Verá , Matheu y Pellegrini, zona centrica donde se retuvieron ocho automóviles seis por circular en estado de alcoholemia positivo y dos por falta de documentación reglamentaria. Cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco una de las mismas en estado de alcoholemia positivo. Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.
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