Necrológica III de Chacabuco

Que en paz descanse: Teresa
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- Teresa Margarita Dordoni de Máspoli. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Juan XXIII y Andes.
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