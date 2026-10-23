Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 23 de octubre de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó que se efectuará un corte de energía programado en un sector de la ciudad y una zona de influencia.



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Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en el Alimentador N° 2, desde las 07:00 a las 12:00 h, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Domínguez, 14 de Julio, Acceso H. Yrigoyen, Cerrito, Zapiola, V. López, Av. J.D. Perón, Francia, España, Villegas y Dr. Fages, incluyendo el Acceso H. Yrigoyen y adyacencias. Asimismo, se verá afectada la zona norte rural del partido de Chacabuco (hacia la intersección de la Ruta 30 y la Ruta 191). El motivo de esta interrupción son tareas de mantenimiento en la red de media tensión. El operativo se suspende por lluvia..

El corte perfecto Chacabuco carne de cerdo y de pollo
El Corte Perfecto, en Chacabuco

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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