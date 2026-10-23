Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó que se efectuará un corte de energía programado en un sector de la ciudad y una zona de influencia.
Volver a Chacabuquero.
Se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en el Alimentador N° 2, desde las 07:00 a las 12:00 h, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Domínguez, 14 de Julio, Acceso H. Yrigoyen, Cerrito, Zapiola, V. López, Av. J.D. Perón, Francia, España, Villegas y Dr. Fages, incluyendo el Acceso H. Yrigoyen y adyacencias. Asimismo, se verá afectada la zona norte rural del partido de Chacabuco (hacia la intersección de la Ruta 30 y la Ruta 191). El motivo de esta interrupción son tareas de mantenimiento en la red de media tensión. El operativo se suspende por lluvia..
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix: Más medallas para Chacabuco - Expo Educativa - Moratoria
- Notificaron a los boliches de Chacabuco por una problemática
- Conflicto entre un remisero y una pasajera en Chacabuco
- No entendieron que el Día de la Madre ya pasó y los multaron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix: Festival confirmado - Vecinos citados - Empresa de Chacabuco sumó a la IA - Fondo municipal de libre disponibilidad
- Sigue triunfando la legión de Chacabuco en Mar del Plata
- Corte programado de agua en un pozo de Chacabuco
- Más oros y plata para Chacabuco en Mar del Plata
- Pollos asados para ayudar a un joven de Chacabuco gravemente lesionado
- Más datos del violento accidente en Chacabuco
- Aumentó y se extendió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Auxiliaron a una joven de otra ciudad en la ruta
- Jóvenes abandonaron una moto en la noche de Chacabuco
- Sin ruedas no iba a llegar muy lejos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario