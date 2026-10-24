Una edición de "Operación Chacabuco" contra el negacionismo

Presentación.
Este sábado en el aula magna de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Chacabuco se llevó a cabo una actividad auspiciada por la comisión Memoria y Justicia a 50 años del último Golpe de Estado en Argentina.
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Se trató de la presentación de la segunda edición de "Operación Chacabuco" de Juan José Chazarreta, que justamente trata del impacto real en Chacabuco de la ideas que terminaron eclosionando en la dictadura militar que se extendió desde 1976 a 1983. Esto porque Chazarreta incluye en su análisis situaciones que se dieron mucho antes del día del golpe. De hecho, el autor comentó ante el público presente que esta edición cuenta con un nuevo prólogo y correcciones para oponerse al negacionismo de la Dictadura se viene observando desde que Javier Milei comenzó su campaña presidencial hace unos años (sigue).
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"La historia es una construcción subjetiva y tiene una intencionalidad política", dijo Chazarreta y agregó como ejemplo "cuando Mitre escribe la historia tiene una intensión política de europizar la Revolución de Mayo".
Desde la óptica del autor, el gobierno de facto no sólo tuvo un objetivo militar sino también otro, que es el de imponer un modelo económico ante un Estado de Bienestar que se había consolidado en Argentina.
Chazarreta tuvo tiempo para referirse a la polémica sobre el número de víctimas de la dictadura: "pueden ser 30 mil, o mas o menos. Nunca lo vamos a saber nosotros" y consideró que la respuesta la tienen los autores del Golpe de Estado. Opinó que por lo general se dice que en Chacabuco hubo 8 víctimas de la dictadura, los detenidos - desparecidos, pero según su cuenta, fueron 27.
Estuvo presente Sandra Raggio, vecina e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Destacó la tarea de Chazarreta y coincidió en comenzar a estudiar la dictadura desde mucho antes que la fecha del Golpe.Opino que ahora puede ser presidente una persona como Javier Milei porque en gran medida los sectores que se consolidaron en la dictadura no perdieron poder.
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