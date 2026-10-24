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sábado, 24 de octubre de 2026

Se busca chofer de cargas generales

 


Se incluye WhatsApp para enviar CV.

Pedido enviado a Chacabuquero por una firma de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Estamos en la búsqueda de un chofer de cargas generales para sumarse a nuestro equipo de trabajo. Requisitos: Licencia de conducir profesional vigente, experiencia previa en conducción de chasis y acoplado, y disponibilidad horaria. Incorporación inmediata. Envianos tu CV por WhatsApp al: 2352605639.  

Publicado el 24 de octubre de 2026

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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