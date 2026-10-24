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sábado, 24 de octubre de 2026

Necrológica II de Chacabuco

 Que en paz descanse: Lidia

 

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- Marta Lidia Rodríguez. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio a las 18.35

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