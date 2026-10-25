Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 25 de octubre de 2026

Vino a Chacabuco a hacer ruido y se volvió a pie

 


Lo que le pasó a un foráneo.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los últimos operativos de control en la noche de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvo una motocicleta procedente de Chivilcoy con escape antirreglamentario, falta de casco y sin chapa patente en la intersección de la avenida Miguel Gil y la avenida Arenales (sigue).

Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Por otro lado, otra motocicleta fue retenida por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y chapa patente, tras intentar evadir a los inspectores de tránsito en la intersección de Juan XXIII y la calle 629.

El corte perfecto Chacabuco
Oferta de "El Corte Perfecto" de Chacabuco


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