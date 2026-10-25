Vino a Chacabuco a hacer ruido y se volvió a pie

Lo que le pasó a un foráneo.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los últimos operativos de control en la noche de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvo una motocicleta procedente de Chivilcoy con escape antirreglamentario, falta de casco y sin chapa patente en la intersección de la avenida Miguel Gil y la avenida Arenales (sigue).
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Por otro lado, otra motocicleta fue retenida por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y chapa patente, tras intentar evadir a los inspectores de tránsito en la intersección de Juan XXIII y la calle 629.
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