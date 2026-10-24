El tiempo en Chacabuco para un domingo con dos eventos de importancia

Para tener en cuenta.
Este domingo se desarrollan dos eventos dee importancia en Chacabuco y el pronóstico del tiempo tiene un valor fundamental.
Volver a Chacabuquero.
|Tarot para eventos de Chacabuco
El sabado termina con chubascos y hay un 70 por ciento de probabilidades de lluvia para la madrugada y la mañana del domingo. No se descarta alguna llovizna para la tarde (sigue).
En lo que respecta a los eventos, esta es la información oficial: la rodada de motos a Castilla fue confirmada. La salida es a las 10.00 desde el Palacio Municipal. En cuanto a la Carrera organizada por los Bomberos Voluntarios, sigue adelante. A las 14.00 se entregan los kits a los participantes y a las 18.00 comienza el precalentamiento.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
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