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sábado, 24 de octubre de 2026

El tiempo en Chacabuco para un domingo con dos eventos de importancia

 


Para tener en cuenta.

Este domingo se desarrollan dos eventos dee importancia en Chacabuco y el pronóstico del tiempo tiene un valor fundamental.



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Tarot para eventos en Chacabuco
Tarot para eventos de Chacabuco

El sabado termina con chubascos y hay un 70 por ciento de probabilidades de lluvia para la madrugada y la mañana del domingo. No se descarta alguna llovizna para la tarde (sigue).

El corte perfecto Chacabuco
Oferta de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

En lo que respecta a los eventos, esta es la información oficial: la rodada de motos a Castilla fue confirmada. La salida es a las 10.00 desde el Palacio Municipal. En cuanto a la Carrera organizada por los Bomberos Voluntarios, sigue adelante. A las 14.00 se entregan los kits a los participantes y a las 18.00 comienza el precalentamiento.

Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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