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lunes, 26 de octubre de 2026

Se supo cuántos vecinos de Chacabuco tienen deudas impositivas

 


Provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas se supo la cantidad de contribuyentes de Chacabuco que mantienen deudas en el pago de impuestos provinciales.



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Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Se trata de nada más y nada menos que 15.944 personas, que deben 88.654.464 de pesos. Para tener referencias, en Junín hay 30.662 deudores, y en Lincoln, 13.347. Esta información se conoció en el marco del lanzamiento de una Moratoria en el territorio bonaerense con bonificaciones de hasta el 40 por ciento. Quienes quieran salir de lado rojo de los registros, pueden dirigirse a la oficina de la Agencia de Recaudación (ARBA) o su sitio web.

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Brian Sosa, electricista del automotor


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