Le robaron en Chacabuco

Detectado.
En las últimas horas se registró un robo en un predio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Fue sustraído el alambrado olímpico que resguardaba un terreno. El hecho delictivo fue detectado esta tarde por el dueño y puesto en conocimiento de la Policía. Ocurrió en la zona norte.
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