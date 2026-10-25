Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 25 de octubre de 2026

Le robaron en Chacabuco

 


Detectado.

En las últimas horas se registró un robo en un predio de Chacabuco.



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Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Fue sustraído el alambrado olímpico que resguardaba un terreno. El hecho delictivo fue detectado esta tarde por el dueño y puesto en conocimiento de la Policía. Ocurrió en la zona norte.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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