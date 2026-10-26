Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: María Ester Campanelli, y Lázaro Alfredo Hernando..
.
|Brian Sosa, electricista del automotor
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Gracias por publicar mí queja sobre el Hospital de Chacabuco"
- Del Conurbano a Chacabuco por una misión
- Se supo cuántos vecinos de Chacabuco tienen deudas impositivas
- Ató los animales sueltos y por eso lo multaron en Chacabuco
- Golía: "Felicitaciones a nuestro querido presidente Lula"
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco
- Madre de Chacabuco pide ayuda para su hijo lesionado
- Vino a bailar a Chacabuco y le rompieron el auto
- Recién abrieron en Chacabuco y ya les robaron
- Vino a Chacabuco a hacer ruido y se volvió a pie
- Accidente en uno de los accesos a Chacabuco
- El tiempo en Chacabuco para un domingo con dos eventos de importancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario