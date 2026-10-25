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domingo, 25 de octubre de 2026

Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco

 


Edición 2026.

Esta tarde se corrió una nueva edición de la carrera de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco.



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Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Mauro Rozza ganó la competencia de los 10 kilómetros.  Lorena Mollier fue la ganadora de los 10 kilómetros de damas. Lucas Abelarde, fue primero en los 5 kilómetros, y Magalí Vega, primera en los 5 kilómetros de damas (sigue).

El corte perfecto Chacabuco
Oferta de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Completaron el podio de la general Lucas Báez, y Agustín Bustos.

Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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