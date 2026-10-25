Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco

Edición 2026.
Esta tarde se corrió una nueva edición de la carrera de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Mauro Rozza ganó la competencia de los 10 kilómetros. Lorena Mollier fue la ganadora de los 10 kilómetros de damas. Lucas Abelarde, fue primero en los 5 kilómetros, y Magalí Vega, primera en los 5 kilómetros de damas (sigue).
Completaron el podio de la general Lucas Báez, y Agustín Bustos.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
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