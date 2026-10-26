Ató los animales sueltos y por eso lo multaron en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado del operativo de control diario.
Volver a Chacabuquero.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin casco, y se labraron dos actas de infracción por poseer enganche sobresaliente. Asimismo, se labró un acta de infracción por tener dos equinos atados en propiedad privada sobre el acceso Hipólito Yrigoyen y la calle Áloe.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía: "Felicitaciones a nuestro querido presidente Lula"
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco
- Madre de Chacabuco pide ayuda para su hijo lesionado
- Vino a bailar a Chacabuco y le rompieron el auto
- Recién abrieron en Chacabuco y ya les robaron
- Vino a Chacabuco a hacer ruido y se volvió a pie
- Accidente en uno de los accesos a Chacabuco
- El tiempo en Chacabuco para un domingo con dos eventos de importancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario