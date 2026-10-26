Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 26 de octubre de 2026

Ató los animales sueltos y por eso lo multaron en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado del operativo de control diario.



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Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin casco, y se labraron dos actas de infracción por poseer enganche sobresaliente. Asimismo, se labró un acta de infracción por tener dos equinos atados en propiedad privada sobre el acceso Hipólito Yrigoyen y la calle Áloe.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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