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lunes, 26 de octubre de 2026

Video: Más datos del incendio en un auto en Chacabuco

Sirena.

La sirena de los bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un principio de incendio en un auto, esta tarde.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa electricidad del automóvil Chacabuco
Brian Sosa, electricista del automotor

Un vecino compartió un video en el que se ve cómo comenzó la situación y se escucha a alguien gritar "se está prendiendo abajo el auto". También se muestra a alguien arrojando agua con un balde. Ocurrió en Perón y Quintana. El vehículo es un Chevrolet Astra que iba circulando. Al parecer, el siniestro comenzó en el sector del motor. No hubo heridos. El conductor es de apellido Ramírez y tiene 44 años. Una dotación de bomberos fue comisionada al lugar. El siniestro fue rápidamente controlado.

Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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