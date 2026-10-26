La Justicia se expidió en una causa por robo de ganado vinculado a Chacabuco

Fallo.
La Justicia se expidió sobre una denuncia de abigeato que estuvo relacionada con ganado que terminó en un feedlot de Chacabuco.
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|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
El caso data del 2020. La denuncia fue radicada por Ariel Gustavo Palombo, representante de la firma Del Litoral Ganadera S.A. ante el faltante de varios (serían 63 o más) vacunos de un campo de Rauch. Se acusó a un ciudadano llamado Fidel Martín Braceras de apoderarse de 63 terneros, cargarlos en un camión y trasladarlos a un feedlot del partido de Chacabuco usando documento correspondiente a otro campo (sigue).
|Brian Sosa, electricista del automotor
La cuestión es que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Azul consideró que la documentación y los testimonios no alcanzaron para acreditar el delito. Fueron absueltos Braceras y Gabriel Ignacio De Vigo, quien había ayudado a cargar los animales. Por ejemplo, el chofer del camión, de apellido Zárate, declaró en el juicio que no recordaba el viaje. Tampoco se pudo demostrar que los animales eran los del campo de Rauch, por inconsistencias en los registros de movimientos de ganado, y las deficiencias en la documentación de las vacunaciones. Además, en el recuento de los vacunos faltantes no se verificaron las marcas de los mismos.
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