Menor trasladada al Hospital de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde un perro mordido a una menor de edad en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
La niña fue trasladada por el padre al Hospital municipal para que recibiera atención médica en el lugar de la mordida. Fue convocada la Policía pero el perro no pudo ser encontrado. Ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de Urquiza y San Juan.
|Brian Sosa, electricista del automotor
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