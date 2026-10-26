Daños y algo más en una vivienda de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se constaron daños en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Brian Sosa, electricista del automotor
Fue luego que se activara la alarma del lugar lo que motivó el arribó de la empresa de seguridad y la Policía. Al parecer, alguien ingresó al lugar y causó daños. También se llevaron cables y la llave térmica que estaban en el exterior. Ocurrió en 14 de Julio continuación. La dueña también fue para constatar el estado del inmueble.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Justicia se expidió en una causa por robo de ganado vinculado a Chacabuco
- Entregan en Chacabuco los premios de un concurso nacional de poesía
- Menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Video: Más datos del incendio en un auto en Chacabuco
- "Gracias por publicar mí queja sobre el Hospital de Chacabuco"
- Del Conurbano a Chacabuco por una misión
- Se supo cuántos vecinos de Chacabuco tienen deudas impositivas
+ Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Ató los animales sueltos y por eso lo multaron en Chacabuco
- Golía: "Felicitaciones a nuestro querido presidente Lula"
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco
- Madre de Chacabuco pide ayuda para su hijo lesionado
- Vino a bailar a Chacabuco y le rompieron el auto
- Recién abrieron en Chacabuco y ya les robaron
- Vino a Chacabuco a hacer ruido y se volvió a pie
- Accidente en uno de los accesos a Chacabuco
- El tiempo en Chacabuco para un domingo con dos eventos de importancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario