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lunes, 26 de octubre de 2026

Daños y algo más en una vivienda de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se constaron daños en una vivienda de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa electricidad del automóvil Chacabuco
Brian Sosa, electricista del automotor

Fue luego que se activara la alarma del lugar lo que motivó el arribó de la empresa de seguridad y la Policía. Al parecer, alguien ingresó al lugar y causó daños. También se llevaron cables y la llave térmica que estaban en el exterior. Ocurrió en 14 de Julio continuación. La dueña también fue para constatar el estado del inmueble.

Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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