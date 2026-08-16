Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 16 de agosto de 2026

Se viene una semana complicada para el tiempo en Chacabuco

 


Pronóstico.

Los próximos 7 días pueden ser complicados para el tiempo en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería El Corte Perfecto

Hay probabilidades de lluvia y también bajas de temperaturas. 

Depende la fuente, se pueden esperar lluvias aisladas desde la noche del lunes hasta la madrugada del miércoles. En cuanto a la temperatura comenzará a bajar hacia el fin de semana. A largo plazo, parece que el tránsito hacia la Primavera será bastante fresco.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Atención Chacabuco

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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