Le robaron a un vecino de Chacabuco

Inseguridad.
Un vecino sufrió un robo en la ciudad de Chacabuco en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una moto Keller Crono Classic 110 de la vereda de la casa. Ocurrió en la noche del sábado, en inmediaciones de Doctor Fernández y Alem. Ante cualquier novedad, llamar al 911. La Policía fue puesta al tanto de la situación de inseguridad.
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