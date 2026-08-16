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domingo, 16 de agosto de 2026

Le robaron a un vecino de Chacabuco

 


Inseguridad.

Un vecino sufrió un robo en la ciudad de Chacabuco en las últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

Le sustrajeron una moto Keller Crono Classic 110 de la vereda de la casa. Ocurrió en la noche del sábado, en inmediaciones de Doctor Fernández y Alem. Ante cualquier novedad, llamar al 911. La Policía fue puesta al tanto de la situación de inseguridad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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