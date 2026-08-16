Más datos de los dos accidentes de tránsito en la tarde de Chacabuco

Esta tarde. Un herido fue trasladado sl Hospital
Esta tarde ocurrieron dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
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En uno participaron una moto y una camioneta. Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Azcuénaga. La moto fue retenida por personal de Tránsito
Otro siniestro vial se registró en la Variante Chacabuco de la autopista. Participaron dos motos. Una persona de sexo masculino de 19 años fue trasladada al Hospital en ambulancia. Al parecer, estaba inconsciente.
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