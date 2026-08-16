Lista de Buena Fe de la selección de Chacabuco para la Copa País

Todos los nombres.
La Liga Deportiva informó que el último martes 11 de Agosto se cerró la Lista de Buena Fe y se confirmaron los 35 jugadores que representarán a Chacabuco en la Copa País 2026 y el Cuerpo Técnico completo encabezado por Gustavo Correa.
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|Restorán El Círculo
Esta es la lista, con los jugadores agrupados por equipo: 9 de Julio: Cirigliano Lucas, González Alan, Naya Juan, Palleros Eric, Puglisi Máximo y Zanotti Martín. Argentino: Daglio Carlos, Drisdale Santiago, Miranda Leonel, Paves Fernando y Righetti Felipe. Huracán: Batista Valentín, Torlo Thiago, Carrasco Santiago y France Simón. Peña La 12: Apadula Franco y López Ignacio. Racing Club: Espinoza Daniel. River Plate: Cayssials Valentín, Ciminelli Thiago, Salaro Agustín, Salgado Thiago, Stella Franco y Plazibat Valentino. Rivadavia: Cáceres Gabriel, Veiga Alan, Gaspari Agustín y Márquez Exequiel. San Martín: Cisnero Enzo, Delaudo Elías, Lucas Mateo, Ullúa Lucas, Vera Axel y Ferrari Bautista. San Miguel: Ceriotti Agustín. Cuerpo Técnico: Correa Gustavo (Director Técnico), Benítez Ignacio (Auxiliar Técnico), Varela Sergio (Auxiliar Técnico), De Titto Benjamín (Preparador Físico), Volpini Javier (Entrenador de Arqueros), Funes Raúl (Utilero), Dr. Domenech Jorge (Médico), Antolini Francisco (Kinesiólogo), Lenciza Claudia (Personal de Salud) y Onzari Alejandro (Masajista).
Con altas, bajas y reincorporaciones de las últimas semanas, el martes 11 era la fecha de cierre y se oficializó la lista. El último miércoles 12 igualaron en 2 tantos los seleccionados de San Pedro y San Nicolás El próximo miércoles 19 disputarán la vuelta de ese encuentro en el Estadio de San Nicolás
Vale recordar, que de ese encuentro, sale el rival de Chacabuco, que disputara en nuestra Ciudad, en el Estadio Aldo Carena del Club 9 de Julio, el miércoles 26/08 a las 20 hs y marcará el debut de nuestro representativo en la presente temporada de la Copa País
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