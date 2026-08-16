Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 16 de agosto de 2026

Perseguidos en un campo de Chacabuco

 


Esta tarde.

Cuadro personas fueron identificadas por la Policía esta tarde en un campo de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería El Corte Perfecto

Fue a pedido del dueño del establecimiento dado que los sujetos habían ingresado sin permiso al lugar. Al parecer, los intrusos estaban cazando liebres con perros galgos. Habían llegado al lugar en un auto con patente de Junín que también fue identificado. Ocurrió sobre la ruta 51, entre Rawson y la ruta 30. Se labraron activaciones por una Infracciones a la legislación vigente.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)