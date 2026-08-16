Perseguidos en un campo de Chacabuco

Esta tarde.
Cuadro personas fueron identificadas por la Policía esta tarde en un campo de Chacabuco.
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|Chanchería El Corte Perfecto
Fue a pedido del dueño del establecimiento dado que los sujetos habían ingresado sin permiso al lugar. Al parecer, los intrusos estaban cazando liebres con perros galgos. Habían llegado al lugar en un auto con patente de Junín que también fue identificado. Ocurrió sobre la ruta 51, entre Rawson y la ruta 30. Se labraron activaciones por una Infracciones a la legislación vigente.
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