Otros vecinos fueron victimas de la inseguridad de Chacabuco

Últimas horas.
Otra familia de Chacabuco sufrió un robo en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
|Atención Chacabuco
Le robaron una moto Gilera Smash del interior del domicilio. Fue dañado un alambrado. Ocurrió en inmediaciones dell predio del Auto Moto Club, en el barrio Los Pioneros. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Se viene una semana complicada para el tiempo en Chacabuco
- Varios conflictos entre vecinos y familiares en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Dijo que le sacaron mucho dinero ¿Qué puede hacer?
- Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Chacabuco
- Encomiendan una tarea importante a un Juzgado de Chacabuco
- Corte imprevisto de energía en Chacabuco
- Otra desagradable situación en una casa de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario