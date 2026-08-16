Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 16 de agosto de 2026

Otros vecinos fueron victimas de la inseguridad de Chacabuco

 


Últimas horas.

Otra familia de Chacabuco sufrió un robo en las últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

Atención Chacabuco

Le robaron una moto Gilera Smash del interior del domicilio. Fue dañado un alambrado. Ocurrió en inmediaciones dell predio del Auto Moto Club, en el barrio Los Pioneros. Ante cualquier novedad, llamar al 911.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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